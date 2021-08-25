40-летняя Пэрис Хилтон засветила пресс на обложке модного глянца. Фото

Популярная американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон похвасталась стройной фигурой в новой фотосессии. На обложке модного глянца Lofficiel она появилась в мини-юбке оранжевого цвета и в тон к наряду был подобран топ.

Сверху знаменитость надела объемную накидку. А завершили образ массивная цепь на шее и солнцезащитные очки со стразами. Соответствующий кадр Пэрис опубликовала в своем блоге в Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мерцайте и сияйте как можно ярче. Не позволяйте никому оставлять вас в тени. Этот мир принадлежит вам!" – подписала снимок Хилтон.

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Поклонники в комментариях отметили, что внешний вид звезды их приятно удивил. Они не пожалели для нее самых теплых комплиментов и восторженных эмоджи.

Коротко о знаменитости:

Пэрис Хилтон – бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса – крупнейшей в мире сети отелей "Hilton Hotels".

Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь", в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи, а также скандальная светская жизнь. В СМИ Хилтон преподносится в первую очередь как "светская львица" и даже как главная "светская львица планеты" (в 2008 году).

Избранником Пэрис является бизнесмен Картер Реум. Вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также Картер является автором книг по предпринимательству и сам нередко дает интервью. Хилтон и Рэум впервые заметили вместе в январе 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пэрис Хилтон рассказала, что планирует праздновать свадьбу минимум три дня. По ее словам, она готовит 10 свадебных платьев. Звезда отметила, что ее возлюбленный Картер не будет так менять наряды, как она.