40-летняя Бейонсе похвасталась фигурой в мини и коротком топе

Популярная американская певица Бейонсе поделилась с поклонниками пикантными фото, которые звезда сделала во время отпуска. Знаменитость устроила сексуальную фотосессию в откровенном наряде.

Соответствующие снимки 40-летняя Бейонсе опубликовала на личной странице в Instagram. На фото артистка позирует в белом корсете и мини-юбке с запахом. Дополнила свой откровенный наряд звезда жакетом с таким же принтом. Бейонсе продемонстрировала стройную фигуру, похваставшись длинными ногами и пышным бюстом.

В качестве аксессуаров знаменитость выбрала массивные украшения, подчеркивающие грудь. А узкие солнцезащитные очки прекрасно дополнили яркий образ певицы.

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Поклонники пришли в восторг от новых сексуальных снимков Бейонсе. Они засыпали певицу комплиментами, отметив ее фигуру.

"Люблю тебя, королева", "Настоящий бриллиант", "Девочка, прекрати такое публиковать", – писали пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

Бейонсе – американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. Получила известность в конце 1990-х годов как лидер группы Destiny's Child. Также звезда сыграла главные роли в таких фильмах, как "Розовая пантера", "Девушки мечты", "Одержимость".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Бейонсе показала роскошные формы в латексном боди. Она позировала в откровенном наряде, сексуально изогнувшись на белом диване.