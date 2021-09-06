40-летняя Агилера показала откровенные снимки с оголенной грудью

Американская певица Кристина Агилера поделилась с поклонниками пикантными снимками. Звезда устроила откровенную фотосессию с оголенной грудью.

Соответствующие кадры Агилера опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы). В кадре знаменитость позировала в обтягивающих джинсах и с голым верхом, прикрыв обнаженную грудь длинными волосами. Артистка приняла сексуальные позы, засветив тонкую талию.

Для пикантной фотосъемки Агилера нанесла на лицо нюдовый макияж и подчеркнула губы коричневым карандашом.

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Пользователям в сети понравились новые пикантные фото Агилеры без бюстгальтера. Многие написали приятные комментарии под публикацией артистки.

"Всегда шикарная", "Ты хочешь нас убить?", "Самая красивая женщина", – писали поклонники в сети.

Коротко о знаменитости:

Кристина Агилера – американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН. В детстве Агилера принимала участие в различных музыкальных телешоу, а в 1998 году подписала контракт с лейблом RCA Records.

В 1999 году она выпустила дебютный альбом Christina Aguilera, который возглавил американские хит-парады.

Обладательница шести премий "Грэмми", одной "Латинской премии Грэмми" и звезды на Голливудской "Аллее славы". В 2008 году журнал Rolling Stone назвал ее одной из 100 величайших исполнителей всех времён, а в 2013 году Time включил Агилеру в рейтинг 100 самых влиятельных людей в мире.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Кристину Агилеру в откровенном купальнике сняли возле бассейна. На фотографиях она позирует в слитном черном купальнике, который выгодно подчеркивает грудь.