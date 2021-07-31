39-летняя Бритни Спирс с оголенной грудью покрутилась во дворе. Видео
Популярная певица Бритни Спирс cнова взбудоражила поклонников в сети пикантными кадрами. Знаменитость засветила свою оголенную грудь.
Соответствующий ролик Спирс опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре знаменитость позирует только в джинсовых шортах во дворе своего дома. Она сексуально прикрыла обнаженный бюст руками и покрутилась вокруг себя. На другом кадре звезда в том же наряде запрокидывает голову назад.
В подписи к пикантным видео Спирс ограничилась несколькими эмодзи в виде губ.
По мнению пользователей, таким образом американская певица протестует против контроля отца над ее жизнью. К слову, опека над артисткой установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.
В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства. Нынешнее решение суда касается именно этого прошения.
Коротко о знаменитости:
Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Бритни Спирс поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. При этом исполнительница засветила свою пышную грудь.
А не так давно Спирс позировала перед камерой топлес. Артистка предстала в сексуальной позе, прикрыв грудь руками.