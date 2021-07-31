39-летняя Бритни Спирс с оголенной грудью покрутилась во дворе. Видео

Популярная певица Бритни Спирс cнова взбудоражила поклонников в сети пикантными кадрами. Знаменитость засветила свою оголенную грудь.

Соответствующий ролик Спирс опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). В кадре знаменитость позирует только в джинсовых шортах во дворе своего дома. Она сексуально прикрыла обнаженный бюст руками и покрутилась вокруг себя. На другом кадре звезда в том же наряде запрокидывает голову назад.

В подписи к пикантным видео Спирс ограничилась несколькими эмодзи в виде губ.

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По мнению пользователей, таким образом американская певица протестует против контроля отца над ее жизнью. К слову, опека над артисткой установлена с 2008 года. Это произошло после того, как ее поместили в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Джейми Спирс распоряжался финансами звезды, а также ее частной жизнью.

В ноябре 2020 года в число опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы был исключен из ее опекунства. Нынешнее решение суда касается именно этого прошения.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

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