39-летняя Бритни Спирс покрасовалась фигурой в ярких купальниках. Видео

Популярная американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками роликом, на котором продемонстрировала фигуру в ярких купальниках. Знаменитость позировала в раздельном бикини.

Соответствующее видео исполнительница опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты засыпали звезду комплиментами.

Сначала Спирс позировала на камеру в розовом купальнике, а затем желтом и красном. Пляжные наряды подчеркнули подтянутые формы певицы.

Кроме того, она собрала волосы в хвост, а образы дополнила солнцезащитными очками. Пост знаменитость подписала смайлами – поцелуями.

Видео дня

Пользователям сети очень понравился новый ролик Спирс. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Королева", "Сказочные цвета!", "Я люблю тебя, Бритни, красавица", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица и актриса Бритни Спирс поделилась с поклонниками фото, на которых она запечатлена в облегающем комбинезоне ярко-зеленого цвета со змеиным принтом и открытой спиной. Фанаты увидели во внешнем виде и поведении звезды призыв о помощи.