38-летняя телеведущая Хамайко показала, как выглядит тело после четырех родов. Фото и видео

Украинская телеведущая Валентина Хамайко показала поклонникам свою фигуру после четырех родов. Женщина считает, что до отличной формы ей еще далеко.

На данный момент ведущая до сих пор восстанавливается, сообщила она на своей странице в Instagram (фото и видео можно посмотреть ниже).

"Этот живот родил и выносил 4 детей! Впервые я восстанавливаюсь так долго. Понимаю, что многие напишут, что я в отличной форме, но я пишу еще и об изменениях внутри тела. Это хронический недосып и возможность заниматься регулярно. Это якорные кг, наросшие после родов, и все это лишняя нагрузка на ноги… Они не заметны для посторонних глаз, но заметные для моих ног и вен, которые их носят", – написала Хамайко.

Телеведущая добавила, что роды не омолаживают. Поэтому за каждое рождение ребенка женщины платят своим здоровьем.

"И кожа... Я начала пить коллаген и ряд других добавок, влияющих на тонус, которые чистят сосуды и восстанавливают здоровье изнутри. Паузы буду делать максимум на месяц... Пусть это видео будет здесь. Сравню через полгода", – отметила Валентина.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Валентина Хамайко поделилась трогательным видео с новорожденным сыном.