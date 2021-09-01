33-летняя Рианна снялась в сексуальном кружевном белье. Фото

Американская поп-исполнительница и предпринимательница 33-летняя Рианна поделилась с поклонниками пикантными снимками, на которых засветилась в одном белье. Знаменитость снялась в новой сексуальной фотосессии.

Фанаты остались в восторге и засыпали звезду комплиментами. Соответствующие фото Рианна опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Исполнительница позировала на камеру в кружевном белье пурпурного цвета, которое подчеркнуло ее пышные формы. Рианна завершила образ розовыми лентами, а на ее теле виднелась одна из татуировок с надписью: "Don't Cross Me".

Кроме того, певица сделала эффектный макияж с акцентом на темно-красные губы, а ее волосы были распущены.

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Пользователям сети очень понравилась откровенная фотосессия Рианны. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.

"Великолепная!", "Самая крутая", "Идеальная", "Такая молодая", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Рианна – барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер. В 16 лет переехала в США, чтобы начать карьеру певицы.

Сейчас она является одной из самых продаваемых артистов всех времен вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов. Рианна самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Рианна заработала миллиард долларов и официально стала самой богатой артисткой в мире. Сегодня ее состояние достигает 1,7 миллиарда долларов.