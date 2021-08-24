Модели отказали в увеличении груди из-за худобы: она нашла 'быстрый' способ поправиться

32-летняя австралийская модель Тара Джейн МакКонахи, которая в прошлом работала медсестрой, сделала уже множество разных манипуляции со своей внешностью. Женщина вновь захотела увеличить свою грудь, однако ей отказали в операции, поскольку Тара слишком худая.

Модель пошутила в интервью на YouTube-шоу "The E", что "пойдет и наестся гамбургеров", чтобы набрать вес. Однако пластические хирурги Пол Нассиф и Терри Даброу настаивают на том, что операцию делать не стоит, так как это может быть опасно для ее здоровья.

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МакКонахи отметила, что раньше у нее уже были имплантаты больших размеров, однако их пришлось вынуть, потому что у нее начались проблемы со спиной.

По словам самопровозглашенной "пластиковой куклы", сейчас ей необходима операция, поскольку заметила морщинки на верхней части груди. Тара надеется, что таким образом сгладит кожу и придаст ей молодой вид.

"Я хочу грудь больше! Я просто не довольна ими вообще. В основном, что мне в них не нравится, так это то, что они недостаточно большие", – рассказывает Тара Джейн.

Хирурги разрушили надежды женщины, сказав, что из-за установленных ранее больших имплантатов возник "эффект ряби". Они заявили, что последующие операции на груди могут быть опасными. Кроме того, услышав, что МакКонахи весит всего 45 кг, вовсе отказали ей.

К слову, Тара Джейн уже несколько лет в поисках идеального тела. На свою мечту она потратила уже более 73 тысяч долларов. Она успела изменить форму кончика носа, сделала виниры, установила ягодичные импланты, а также Тара регулярно колет ботокс и увеличивает губы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 26-летняя украинская блогерша София Стужук сделала пластику носа и подтяжку век в прямом эфире, несмотря на то, что ранее была против хирургических вмешательств.