25-летняя дочь Мадонны продемонстрировала ягодицы на праздновании Нового года с мамой. Фото

25-летняя дочь поп-исполнительницы Мадонны Лурдес Леон на праздновании Нового года с друзьями сделала откровенные снимки, которыми ее мама поделилась в своих социальных сетях. В частности, на одном из кадров она демонстрирует ягодицы на коленях у одного из присутствующих мужчин, который демонстративно их облизывает.

Снимок певица выложила в Instagram, добавив наклейку с фразой "счастливого нового года". Компания встречала 2022 год в деревянном коттедже (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мама с дочерью и самыми близкими друзьями семьи собрались в уютном шале в горах, чтобы провести старый год. Кульминацией вечера стали откровенные танцы и эротические фото, на которых засветилась Лурдес с неизвестным гостем.

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В кадре мужчина сидит на стульчике и одной рукой держит дочь Мадонны за ягодицы, облизывая их. В это время полусогнутая девушка сидит у него на коленях и смотрит в камеру.

Лурдес на вечеринку надела полупрозрачное белое платье с вырезами, которое полностью облегло ее тело. Густые черные волосы красавицы были распущены, а на лице был вечерний макияж.

Отметим, что 25-летняя дочь известной исполнительницы неоднорадно удивляла сеть откровенными снимками и образами. В ее профоле есть много фотографий в белье и эротических позах.

Мадонна на празднование пришла в блестящем серебряном макси платье с разрезом посередине. На следующий день все гости отправились кататься на лыжах и сноубордах по заснеженным горам.

Кратко о звездах:

Мадонна – американская певица, танцовщица, киноактриса, продюсер, режиссер, активистка благотворительных и правозащитных организаций, феминистка. Самая успешная артистка в истории музыки, мировые продажи ее альбомов превысили 300 миллионов экземпляров.

Лурдес Леон – больше известна как Лола, родилась в 1996 году в Лос-Анджелесе. Она была первым ребенком Мадонны Чикконе – королевы поп-сцены, которой на тот момент исполнилось 38 лет, и тренера по фитнесу по имени Карлос.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, папарацци сняли Мадонну и ее 27-летнего бойфренда в лондонском Гайд-парке. Каменное лицо поп-дивы на аттракционе рассмешило пользователей сети.