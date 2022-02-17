24-летняя модель-сестра Кейт Мосс призналась в тяжелой зависимости от кокаина

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти попала в реабилитационный центр из-за "очень сильной зависимости от кокаина". По словам 24-летней звезды, она не принимала наркотики уже 18 дней.

Об этом девушка сообщила поклонникам в своем TikTok-аккаунте. Интернет-пользователи поддержали модель, оставив под видео подбадривающие комментарии.

В ролике Лотти появилась перед зрителями под саундтрек из популярной подростковой драмы от HBO "Эйфория". Она рассказывает о жизни юной наркоманки. По мнению модели, употребление запрещенных веществ в сериале слишком романтизировано. Именно эта красивая картинка вдохновила сестру королевы подиума попробовать кокаин, из-за которого теперь девушка вынуждена лечиться в рехабе.

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"У меня очень сильная зависимость от кокаина. Жестоко, но правдиво", – говорится в TikTok-видео.

Комментаторы поддержали Мосс-младшую, пожелав ей терпения и сил в борьбе с зависимостью.

"Так держать!", "Кокаин – это дьявол, а здоровье – богатство", "У тебя получится оттуда выбраться", – писали подписчики.

Однако некоторые пользователи сети посчитали, что Лотти лишь копирует свою старшую сестру. Дело в том, что ранее Кейт Мосс также подозревали в употреблении седативных препаратов, и она даже лежала в реабилитационном центре. Это произошло после того, как в СМИ появились компрометирующие снимки модели и с ней разорвали контракты люксовые бренды.

Сейчас Лотти зарабатывает на жизнь продажей своих интимных фото в Интернете, за это девушку нередко критикуют. Именно поэтому фанаты предположили, что она решила повторить путь своей выдающейся сестры.

Коротко о знаменитостях:

Кейт Мосс – британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов. В 2007 году журнал Time назвал ее одной из "100 самых влиятельных людей в мире".

Лотти Мосс – начинающая британская модель, младшая сестра Кейт Мосс, лицо Calvin Klein, RED Valentino, Sonia Rykiel и Rosa Chá.

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