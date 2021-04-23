24-летняя дочь Мадонны засветила грудь в эротической фотосессии

Дочь американской певицы Мадонны Лурдес Леон снялась в откровенной фотосесии для американского издания Vanity Fair. Она примеряла сексуальный топ, который выгодно подчеркнул пышные формы.

Соответствующие снимки появились на официальной странице глянца в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В публикации также говорится о том, что относительно длинный промежуток времени Лурдес жила в уединении, и лишь сейчас начала проявлять активность.

Съемка эротического характера была посвящена промокампании дизайнера Стеллы Маккартни.

В интервью Vanity Fair девушка отметила, что ее творческая деятельность не позволяет людям понять и узнать ее лучше как личность.

"Подумайте, как вы хотите узнавать людей. Это не верный путь", – сказала дочь популярной артистки.

Коротко о знаменитости:

Лурдес – родная дочь Мадонны. Девушка работает моделью. У Мадонны есть еще родной сын – 20-летний Рокко, а также четверо приемных детей: восьмилетние Стелла и Эстер, 15-летний Дэвид Банда и 15-летняя Мерси Джеймс. Все приемные дети – уроженцы африканского государства Малави.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна позировала в стильном тренче и колготках в сетку. Волосы у певицы на фото распущены и красиво уложены. На лице она сделала легкий вечерний макияж с акцентом на губы.