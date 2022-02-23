22-летняя 'Барби большого размера' бросила вызов хейтерам фото в откровенной одежде

Британская модель plus-size Кейтлан Реддинг из-за пышных форм называет себя "Барби больших размеров". 22-летняя девушка часто сталкивается со шквалом оскорблений со стороны онлайн-хулиганов, которые говорят, что она не может носить откровенную одежду. Поэтому Реддинг бросила вызов своим хейтерам.

Как пишет The Sun, британка отказалась прикрываться и сказала, что хулиганы не имеют права диктовать свои правила. Ситуация с критикой обострилась тогда, когда фотографиями девушки поделились бренды, рекламирующие свои наряды больших размеров. После этого она стала объектом еще большего количества оскорблений, чем когда-либо прежде.

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"Крупный бренд делится моей фотографией в их наряде. Я счастлива и чувствую себя уверенно, и я так горжусь этим. Но я видела не только комментарии в своем профиле, но и видеоролики TikTok, сделанные обо мне, в которых говорилось, что я пропагандирую ожирение, о том, что бренды не должны соответствовать моему размеру, и я заслуживаю того, чтобы меня обманывали", – рассказала британка.

Также Реддинг призналась, что раньше комментарии ее расстраивали, но теперь она просто игнорирует ненависть и не скрывает того, что любит свое тело таким, какое оно есть.

"Мне 22 года, я счастлива в своих отношениях, и у меня есть полное право чувствовать себя уверенно в собственном выборе. Я чувствую себя потрясающе в комплектах нижнего белья, и не позволю тому, кто назовет меня гротескной, помешать выставлять напоказ свое тело. Что бы я не носила, нижнее белье или даже спортивные штаны и джемперы, некоторым людям всегда будет что сказать. Мне нравятся мои изгибы. И моему парню тоже. Поэтому это все, что имеет значение", – заявила британка.

Реддинг добавила, что в числе хейтеров были люди с похожими фигурами. По ее словам, 70% оскорблений исходят от мужчин, но сильнее бьют комментарии женщин.

"Они могут быть исключительно жестокими. Пожилые женщины могут быть ужасными, мне приходили сообщения, в которых было написано: "Мне было бы стыдно, если бы ты была моей дочерью". Да, я уверена в своем размере и я осознаю, что я ем, стараюсь питаться как можно здоровее и занимаюсь спортом", – сказала Реддинг.

Также девушка добавила, что будет жить для себя и пропагандировать счастье независимо от размера на этикетке.

"Незнакомец, прячущийся за клавиатурой, не скажет мне, что мне можно и что нельзя носить", – заключила она.

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