22-летняя американка потратила более $60 тысяч, чтобы стать 'демоном'. Фото до и после

22-летняя американка Кирстин Миллиган из штата Техас еще 7 лет назад была милой блондинкой с красивыми глазами. Однако, заработав свои первые деньги на сайте для взрослых, она решилась на первую пластическую операцию, которая не стала последней. В итоге на изменение внешности девушка потратила 63 тысячи долларов (1,7 млн грн) и превратила себя в "демона".

Американка покрыла татуировками практически все тело – даже глаза, сделала клыки на зубах и увеличила грудь. "Девушка-демон" показала, как выглядела до всех операций и призналась в своем TikTok-аккаунте, что сейчас наконец-то считает себя красивой.

Миллиган сделала пирсинг на сосках, языке, переносице и в обеих ноздрях. С детства она занималась хореографией. Именно танцы помогли и помогают ей зарабатывать на свою "трансформацию". Девушка танцует за деньги перед зрителями на платформе OnlyFans. Она не стесняется раздеваться и показывать свою увеличенную грудь и попу в бикини.

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Американка призналась, что мечтала изменить себя с 14 лет. Хотя многие пользователи Instagram и TikTok уверяют Миллиган, что раньше она выглядела намного привлекательнее.

"Я всегда знала, что хочу выглядеть вот так. С юных лет я мечтала быть такой и наконец-то осуществила мечту. Раньше у меня не было любви к себе, и я даже не понимала, кто я такая. Сейчас я уверенна в себе и своей красоте", – сообщила девушка в одном из видео на своей странице.

Кирстин также рассказала, что на улице многие пристально смотрят на нее, а некоторые даже решаются подойти и высказать недовольство ее внешностью в лицо. А вот семья и друзья "девушки-демона" модификациям Миллиган не удивились.

"Они всегда знали, что я хочу измениться. Но когда я сделала татуировку на глазных яблоках, они были шокированы. У меня много тату: полностью забита черным цветом рука, моль на шее, кинжал-роза на плече и лице, летучая мышь под грудью, надписи на иврите, бабочка на лбу и многие другие. Бабочка, кстати, моя любимая. Нужно было набраться смелости, чтобы решиться сделать ее", – вспомнила Кирстин.

В планах – еще больше татуировок на оставшихся свободных участках тела, пирсинг и многое другое.

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