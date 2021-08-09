20-летняя внучка Ротару устроила сексуальную фотосессию в халате без белья

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко опубликовала пикантные снимки с отдыха в Италии. Девушка засветилась в одном лишь халате на балконе виллы.

Соответствующие кадры София опубликовала на своей странице в Instagram. Перед объективом камеры внучка Ротару позировала в белоснежном халате, который она накинула на голое тело. По кадрам видно, что девушка предстала без нижнего белья, похваставшись оголенными плечами и декольте.

"Каждое утро настраивайтесь на то, что у вас хорошее настроение", – подписала снимки София.

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Известно, что снимки были сделаны после дня рождения Софии Ротару, который артистка отметила в кругу друзей и близких. Поклонники в комментариях восхитились снимками внучки певицы и засыпали ее комплиментами.

"Красавица Сонечка", "Богиня", "Круто", – отметили под фото пользователи сети.

Коротко о знаменитости:

София Евдокименко – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий.

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design.

Вместе с возлюбленным Денисом Жадановым девушка живет в Майями. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Сам Жаданов родом из Одессы. Он является предпринимателем, вице-президентом по маркетингу компании Readdle. Известно, что мужчина входит в рейтинг журнала Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что София Евдокименко показала романтику со своим возлюбленным Денисом Жадановым. На фото мужчина нежно целует девушку в щеку.