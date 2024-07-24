20 лет спустя. 'Женщина-кошка' Хелли Берри снялась с котами в откровенной фотосессии

Американская актриса Хелли Берри отметила 20-летие со дня выхода культового фильма "Женщина-кошка", где она сыграла главную роль. По этому случаю звезда устроила пикантную фотосессию, а ее образ содержал разве что самодельную кошачью маску.

На снимках в Instagram Берри позировала с двумя черными котами. "Сегодня исполнилось 20 лет с тех пор, как я имела честь воплотить в жизнь этого культового персонажа. Она всегда будет в моем сердце, и я навсегда останусь Пэйшенс Филлипс, она же – Женщина-кошка!" – говорится в сообщении. Как отметила сама Хелли, она нашла своих пушистых моделей во дворе, впоследствии приютив их.

И хотя "Женщина-кошка" стала одной из культовых героинь, в год выхода фильма на экраны она пережила немало критики. Оглядываясь назад, знаменитость сказала, что у нее не было агентства, которое помогло бы лучше разработать сюжетную линию, рассказала Берри Entertainment Weekly.

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