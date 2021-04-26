19-летняя внучка Ротару позировала в сексуальном бикини. Фото
19-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко решила поделиться с поклонниками пикантными снимками с отдыха. Девушка показала себя в мини-бикини.
Соответствующие кадры внучка Ротару опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке София позировала в блестящем купальнике на бретельках на фоне океана и пляжа. Свой образ звезда дополнила аккуратным украшением на шее, темными солнцезащитными очками и распущенными волосами.
Пользователи сети пришли в восторг от фотографий в бикини Евдокименко. Поклонники отметили, что фигура Софии в отличной форме и оставили под кадрами множество комплиментов.
"Красотка", "Прекрасная Сонечка", "Непревзойденная", – писали в комментариях пользователи сети.
Коротко о знаменитости:
София Евдокименко – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий.
София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design.
Она встречается с украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым, который на данный момент проживает в США.
Пара вместе живет в Майями. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Отметим, что сам Жаданов родом из Одессы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка Ротару уже опубликовывала пикантное фото с отдыха в бикини. Там девушка позировала на безлюдном пляже.