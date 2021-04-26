19-летняя внучка Ротару позировала в сексуальном бикини. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Папарацци
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19-летняя внучка Ротару позировала в сексуальном бикини. Фото

19-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко решила поделиться с поклонниками пикантными снимками с отдыха. Девушка показала себя в мини-бикини.

Соответствующие кадры внучка Ротару опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке София позировала в блестящем купальнике на бретельках на фоне океана и пляжа. Свой образ звезда дополнила аккуратным украшением на шее, темными солнцезащитными очками и распущенными волосами.

София Евдокименко показала себя в мини-бикини
София позировала в блестящем купальнике на бретельках

Пользователи сети пришли в восторг от фотографий в бикини Евдокименко. Поклонники отметили, что фигура Софии в отличной форме и оставили под кадрами множество комплиментов.

"Красотка", "Прекрасная Сонечка", "Непревзойденная", – писали в комментариях пользователи сети.

Комментарии поклонников
Комментарии под фото

Коротко о знаменитости:

  • София Евдокименко – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий.

  • София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design.

  • Она встречается с украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым, который на данный момент проживает в США.

  • Пара вместе живет в Майями. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Отметим, что сам Жаданов родом из Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка Ротару уже опубликовывала пикантное фото с отдыха в бикини. Там девушка позировала на безлюдном пляже.

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