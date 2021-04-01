19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес. Фото

Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд, 19-летняя Кайя Гербер снялась в откровенном белье и обнаженной для американского бренда Calvin Klein.

Соответствующими снимками знаменитость поделилась на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали Гербер комплиментами.

Так, дочь Кроуфорд продемонстрировала несколько комплектов – белый и черный, которые выгодно подчеркнули стройную фигуру девушки. На одном из фото модель появилась без бюстгальтера. Отметим, что на теле Гербер виднеется несколько символических татуировок.

Пользователи сети остались в восторге от новых снимков 19-летней Кайи и подчеркнули, что девушка выглядит замечательно.

"Великолепная девушка!", "Такая прекрасная", "Вау! Потрясающая", "Божественная", – пишут люди в комментариях.

Кайя Гербер – американская модель и актриса. Ее родители – супермодель Синди Кроуфорд и бизнесмен Ренди Гербер.

Гербер снималась для таких журналов как Vogue, Teen Vogue и Pop Magazine. В 2017 году она работала с Calvin Klein, Марком Джейкобсом, Burberry, Александром Ваном, Coach, Prada, Chanel, Fendi, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen и Versace.

Стала лицом новых коллекций Versace, Calvin Klein, Marc Jacobs, Omega и аромата "Daisy" от Марка Джейкобса.

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