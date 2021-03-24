16-летняя дочь Поляковой показала фигуру в купальнике на отдыхе в Египте. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Папарацци
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Дочь Поляковой поделилась пикантными фото

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками пикантными фото с отдыха в Египте, на которых продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующие снимки 16-летняя девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в эффектном черном купальнике и стильных солнцезащитных очках.

"Немного фото с пляжа, какое вам больше нравится", – написала она.

Маша Полякова позирует в откровенном купальнике
Маша Полякова показала стройную фигуру в купальнике
Маша Полякова показала фигуру

Пользователи сети пришли в восторг от новых фото дочери Поляковой. Они засыпали девушку множеством комплиментов.

"Все фото супер", "Красотка", "Вау", "Отличная фигура", "Огонь", "Секси", – написали люди.

Поклонники засыпали дочь Поляковой комплиментами
Поклонники засыпали дочь Поляковой комплиментами
Поклонники засыпали дочь Поляковой комплиментами
Поклонники засыпали дочь Поляковой комплиментами
Поклонники засыпали дочь Поляковой комплиментами
Поклонники засыпали дочь Поляковой комплиментами

Коротко о дочери Оли Поляковой:

Маша Полякова активно ведет свой блог в соцсети Instagram, где подробно рассказывает подписчикам о своей жизни. Кроме того, она регулярно выкладывает эффектные свежие снимки. На страницу девушки подписано почти 200 тысяч человек.

Еще в октябре прошлого года стало известно, что Маша создала свою рок-группу "ШВЫ". Коллектив сейчас работает над первым авторским треком.

Дочь Поляковой регулярно делится пикантными фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда. Так, 16-летняя Маша опубликовала Instagram-сторис ролик, в котором была запечатлена их теплая встреча. Молодой человек по имени Влад закружил девушку в своих объятиях.

  • Маша Полякова удивила кардинальной сменой имиджа. Звездная мама перекрасила волосы дочери в насыщенный цвет меди, заявив, что в ней пропадает талант парикмахера. Результатами своего труда артистка поделилась в социальной сети.

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