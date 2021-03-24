16-летняя дочь Поляковой показала фигуру в купальнике на отдыхе в Египте. Фото

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками пикантными фото с отдыха в Египте, на которых продемонстрировала стройную фигуру.

Соответствующие снимки 16-летняя девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в эффектном черном купальнике и стильных солнцезащитных очках.

"Немного фото с пляжа, какое вам больше нравится", – написала она.

Пользователи сети пришли в восторг от новых фото дочери Поляковой. Они засыпали девушку множеством комплиментов.

"Все фото супер", "Красотка", "Вау", "Отличная фигура", "Огонь", "Секси", – написали люди.

Коротко о дочери Оли Поляковой:

Маша Полякова активно ведет свой блог в соцсети Instagram, где подробно рассказывает подписчикам о своей жизни. Кроме того, она регулярно выкладывает эффектные свежие снимки. На страницу девушки подписано почти 200 тысяч человек.

Еще в октябре прошлого года стало известно, что Маша создала свою рок-группу "ШВЫ". Коллектив сейчас работает над первым авторским треком.

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