16-летняя дочь Поляковой показала фигуру в купальнике на отдыхе в Египте. Фото
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша поделилась с поклонниками пикантными фото с отдыха в Египте, на которых продемонстрировала стройную фигуру.
Соответствующие снимки 16-летняя девушка опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в эффектном черном купальнике и стильных солнцезащитных очках.
"Немного фото с пляжа, какое вам больше нравится", – написала она.
Пользователи сети пришли в восторг от новых фото дочери Поляковой. Они засыпали девушку множеством комплиментов.
"Все фото супер", "Красотка", "Вау", "Отличная фигура", "Огонь", "Секси", – написали люди.
Коротко о дочери Оли Поляковой:
Маша Полякова активно ведет свой блог в соцсети Instagram, где подробно рассказывает подписчикам о своей жизни. Кроме того, она регулярно выкладывает эффектные свежие снимки. На страницу девушки подписано почти 200 тысяч человек.
Еще в октябре прошлого года стало известно, что Маша создала свою рок-группу "ШВЫ". Коллектив сейчас работает над первым авторским треком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее дочь Оли Поляковой показала своего бойфренда. Так, 16-летняя Маша опубликовала Instagram-сторис ролик, в котором была запечатлена их теплая встреча. Молодой человек по имени Влад закружил девушку в своих объятиях.
Маша Полякова удивила кардинальной сменой имиджа. Звездная мама перекрасила волосы дочери в насыщенный цвет меди, заявив, что в ней пропадает талант парикмахера. Результатами своего труда артистка поделилась в социальной сети.