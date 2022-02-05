16-летняя дочь Поляковой показала фигуру в бикини на фоне унитаза. Фото

Дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Мария порадовала поклонников откровенным снимком. 16-летняя девушка позировала в бикини, продемонстрировав свою фигуру.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. Девушка отправилась на отдых, однако куда именно, оставила в секрете (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном коротком ролике Мария предстала в красном крошечном бикини, продемонстрировав свою фигуру.

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Она сделала селфи в туалете на фоне унитаза, после чего камеру перевела в комнату и показала панорамное окно, за которым находится пальмы и побережье океана.

Отметим, что младшая Полякова уже не один раз публиковала снимки, на которых позировала в купальниках.

Например, в начале декабря она вместе с семьей отправилась на отдых, где девушка сфотографировалась в купальнике с длинным рукавом в анималистичный принт.

А в августе 2021 года Мария позировала в купальнике на фоне озера.

Также у нее есть снимки в купальнике вместе с мамой. Оля Полякова вместе с дочкой множество раз позировали в одинаковых бикини.

Коротко о знаменитостях:

Оля Полякова – 38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. На Машу в Instagram подписаны 175 тысяч людей. Кроме того, она является солисткой рок-группы "ШВЫ".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Полякова разместила снимок со своим бойфрендом, на котором страстно поцеловалась с ним на камеру.