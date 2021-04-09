16-летняя дочь Хайди Клум снялась для обложки гламурного глянца. Фото

16-летняя дочь известной немецкой супермодели Хайди Клум Хелен появилась на обложке того же журнала, для которого когда-то снялась ее мама.

Издание Daily Mail пишет, что новый выпуск "Glamour Germany" посвящен 20-летнему юбилею издания. И именно Хайди стала первой моделью, которая украсила обложку немецкого глянца (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Юная Лени появилась в платье с цветочным принтом, а завершали яркий образ несколько украшений на руках, а также красиво уложенные волосы.

"Обложка к 20-летию от Kristian Schuller. Спасибо всем, кто помог мне сделать ее такой особенной. Для меня большая честь поделиться этим с моей мамой, которая когда-то была первой моделью на обложке Glamour Germany", – написала 16 летняя модель на своей странице в Instagram.

Лени дебютировала в качестве модели в конце прошлого года, когда снялась для обложки Vogue Germany вместе со своей мамой.

Отцом девочки является бизнесмен и менеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе, но их отношения с Хайди закончились еще во время беременности. Новый бойфренд модели официально удочерил Лени, а биологический отец не участвовал в воспитании.

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