10 советских фильмов, где показали интимные сцены с обнаженными актерами. Фото

Принято считать, что в Советском Союзе секса не было. Десятки лет интимные эпизоды в кино и разговоры по телевидению о сексе запрещала цензура.

С середины 80-х годов в советском кино стало подниматься больше смелых тем, а также начали мелькать сцены с обнаженными актерами. OBOZREVATEL рассказывает о популярных советских кинолентах, где завуалированно показали интим.

"А зори здесь тихие" – 1972 год

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Режиссер – Станислав Ростоцкий

В фильме "А зори здесь тихие" девушки-добровольцы подчиняются Федоту Власову и выслеживают немецких военных. Откровенная сцена была, когда девушки купались в бане. Молодые героини восхищались красотой друг друга. Этими кадрами в фильме хотели показать несправедливость, что такие красотки вынуждены участвовать в грязной войне.

Конечно, режиссера уверяли, что голых девушек нужно вырезать из ленты. Однако Станислав отказался выпускать кино без провокационных кадров. В результате сцену сократили наполовину.

"Романс о влюбленных" – 1974 год

Режиссер – Андрей Кончаловский

В киноленте "Романс о влюбленных" показана простая и одновременно драматична история любви молодых людей. Татьяна влюбилась в Андрея, но его забирают в армию. Девушке присылают письмо, где сообщают о смерти любимого. Позже оказалось, что он жив.

Герои в фильме говорят стихами и песнями. Режиссер показал Татьяну голой в рубашке на пляже. В другой сцене героиня полностью обнажается в душе.

"Табор уходит в небо" – 1975 год

Режиссер – Эмиль Лотяну

Раненый преступник, который ворует лошадей, встречает гадалку Раду. Девушка его вылечила, после этого герои влюбились в друг друга. Однако семейная жизнь мешает свободе.

В колоритной интимной сцене любовники в объятиях катятся из горы в реку. Хотя сам секс здесь показан метафорически, чиновники все равно хотели запретить киноленту "Табор уходит в небо". Режиссер смог убедить власть и показать кино широкой публике.

"Подранки" – 1976 год

Режиссер – Николай Губенко

Главный герой киноленты "Подранки" вырос в детском доме в послевоенные годы. Он часто вспоминает нищету и пытки, но и приятные воспоминания тоже остались.

Одна молодая и красивая девушка по соседству предпочитала загорать топлес. Она обожала вылезать на крышу, там прекрасно просматривались ее формы из дома напротив.

"Сибириада" – 1978 год

Режиссер – Андрей Кончаловский

В сюжете киноленты "Сибириада" показаны две семьи в деревне. Их жизни переплетены последние десятилетия. Режиссер показал сразу несколько откровенных сцен.

В кадре обнажились Елена Коренева, Наталья Андрейченко и даже Людмила Гурченко. В эпизодах, где не показывали лицо Гурченко – снималась дублерша.

"Экипаж" – 1979 год

Режиссер – Александр Митта

В первом советском фильме-катастрофе "Экипаж" показали землетрясение в аэропорту, именно в тот момент в небо взлетел самолет, но повреждения оказались очень масштабными.

Зрителям кинолента запомнилась интимной сценой летчика и его любовницы. Актерам тяжело дался интим в кадре – партнер лежал под одеялом одетым. Не обошлось без цензуры, почти всю сцену с обнаженной Яковлевой врезали.

"Москва слезам не верит" – 1979 год

Режиссер – Владимир Меньшов

В культовой киноленте "Москва слезам не верит" из провинции на поиск своей судьбы в столицу приехали три девушки: Екатерина, Людмила и Антонина. Их мечты похожи, поскольку они хотят найти хорошую работу и своего избранника. Но не все достигают цели.

В фильме также была откровенная сцена, когда у актрисы Веры Алентовой распахнулся халат и зрители заметили пышный бюст. Цензура не пропускала откровенный эпизод на широкие экраны, но режиссер добился своего.

"Зимняя вишня" – 1985 год

Режиссер – Игорь Масленников

В фильме Елена Сафонова играет мать-одиночку. По сюжету, она закрутила роман сначала с Василием, который не хотел заводить семью, а потом влюбилась в Герберта. Главная героиня несколько раз щеголяла перед камерой обнаженной.

Роль в "Зимней вишне" сразу сделала Сафонову суперзвездой. А в моду сразу вошла стрижка "ежик", как у героини.

"Маленькая Вера" – 1988 год

Режиссер – Василий Пичул

В "Маленькой Вере" показано столкновение старого и нового времени. Это настоящая раскрепощенная кинолента, которая не похожа на ни один советский фильм. Вера и ловелас Сергей влюбляются друг в друга.

Настоящий фурор произвела сцена секса между парой. Режиссер показал ее очень откровенно и натуралистично. Актриса Наталья Негода стала настоящим секс-символом 80-х.

"Интердевочка" – 1989 год

Режиссер – Петр Тодоровский

Молодая медсестра Таня предоставляет интимные услуги иностранцам. Проститутка мечтает вырваться из замкнутого круга – выйти замуж за богатого и уехать заграницу. Получив все, о чем мечтала, она понимает, что добилась всего, кроме счастья.

Во времена перестройки цензуре в кино пришел конец. До этого никто не решался сделать главной героиней картины проститутку. В этой киноленте показано много откровенных сцен секса и даже насилия, которые до этого зрители в СССР никогда не видели на экране.

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