Українська рекордсменка UFC знялася в бікіні, вразивши Instagram своїми грудьми

Знаменита українська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Марина Мороз (9-3) викликала фурор серед своїх пiдписників, опублікувавши знімок у купальнику.

Шанувальники 29-річної уродженки Вільногірська не змогли стримати емоцій, коментуючи розкішну зовнішність спортсменки.

Марина Мороз Instagram Марини Мороз

Марина Мороз Instagram Марини Мороз

"Я відчуваю, що повинен тобі гроші після того, що я тільки зробив, дивлячись на цю картину!" – вульгарно жартують користувачі.

У коментарях прослизають вульгарні жарти Instagram Марини Мороз

Фанати в захваті від зовнішності дівчини Instagram Марини Мороз

Шанувальники не стримують емоцій під знімками Instagram Марини Мороз

Українку називають приголомшливою Instagram Марини Мороз

Раніше Марина знялася в одному бюстгальтері, демонструючи накачані м'язи грудей і рук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня Мороз встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів у 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі – 139. Після переможного бою проти бразилійки Майри Буено Сільви (5-0) наша співвітчизниця виклала фото з лікарні.

Українка зображена в кадрі, що лежить на лікарняному ліжку з величезною кривавою раною на голові.