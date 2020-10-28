Українська рекордсменка UFC знялася в бікіні, вразивши Instagram своїми грудьми

Максим Іншаков Роздягальня 02:40, 28.10.2020

Знаменита українська дівчина-боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Марина Мороз (9-3) викликала фурор серед своїх пiдписників, опублікувавши знімок у купальнику.

Шанувальники 29-річної уродженки Вільногірська не змогли стримати емоцій, коментуючи розкішну зовнішність спортсменки.

Марина Мороз
Instagram Марини Мороз
Марина Мороз
Instagram Марини Мороз

"Я відчуваю, що повинен тобі гроші після того, що я тільки зробив, дивлячись на цю картину!" – вульгарно жартують користувачі.

У коментарях прослизають вульгарні жарти
Instagram Марини Мороз
Фанати в захваті від зовнішності дівчини
Instagram Марини Мороз
Шанувальники не стримують емоцій під знімками
Instagram Марини Мороз
Українку називають приголомшливою
Instagram Марини Мороз

Раніше Марина знялася в одному бюстгальтері, демонструючи накачані м'язи грудей і рук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня Мороз встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів у 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі – 139. Після переможного бою проти бразилійки Майри Буено Сільви (5-0) наша співвітчизниця виклала фото з лікарні.

Українка зображена в кадрі, що лежить на лікарняному ліжку з величезною кривавою раною на голові.

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