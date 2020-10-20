Вагітна спортсменка збірної Росії продає місце хрещеного за iPhone: у РПЦ віджартувалися

Максим Іншаков Роздягальня 21:41, 20.10.2020 Оновлено: 21:57, 20.10.2020

Членкиня збірної Росії з акробатики Олена Кулакова вирішила продати місце хрещеного для її майбутньої дитини будь-якому охочому за новий апарат фірми Apple.

У себе в Instagram спортсменка заявила, що ціна питання – iPhone 12 Pro і MacBook Pro.

"Все ж таки я професійна тренерка і спортсменка, і мені буде важко одній із дитиною, а з iPhone 12 Pro і хрещеними – трохи легше і мені і моїй дитині", – написала Кулакова.

Олена Кулакова
Instagram Олени Кулакової

Заступник голови Синодального відділу із взаємин Церкви із суспільством і ЗМІ Московського патріархату Вахтанг Кіпшидзе заявив, що така ініціатива лише жарт, яка не може затьмарити народження дитини.

Олена Кулакова з чоловіком
Instagram Олени Кулакової
Олена Кулакова робить шпагат
Instagram Олени Кулакової

"Поява нового життя – це завжди радість, яку не може затьмарити навіть невдалий жарт про продаж за товари компанії Apple місць хрещених для майбутньої дитини. Дай Бог пані Кулаковой успішно виносити й народити дитину, думаю, у неї є ще місяців шість до пологів, щоб скласти інше, більш глибоке уявлення про материнство і Святе Хрещення", – цитує Кіпшидзе радіостанція "Говорит Москва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія Apple представила нові смартфони у своїй лінійці – iPhone 12 minі, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max 13 жовтня.

Офіційно Apple встановила ціну на свій флагман у 1099 доларів.

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