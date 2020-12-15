Суркіс описав долю "нового Шевченка" в "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що форварду Владиславу Супрязi, якого авторитетний футбольний агент Ібрагім Сонко назвав "новим Шевченком", варто зосередитися на столичній команді і не думати про трансфер за кордон.

За словами Ігоря Михайловича, в "Динамо" Супрязi варто набути впевненості і забити кілька голів, інакше футболістові буде складно знайти себе в іноземному клубі.

"Без успішної гри тут його ніхто не чекає в сильній західній команді. Він відмінний хлопець, талановитий нападник, якому потрібно працювати і вірити в себе", – цитує Суркіса пресслужба "Динамо".

Президент "Динамо" вважає, що повернення на поле Буяльського посилить конкуренцію, що добре позначиться і на результативності нападників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Владиславом активно цікавилася "Болонья", але тоді їй не вдалося домовитися з "Динамо" про суму відступних.

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