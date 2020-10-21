Народжена в Києві чемпіонка потрапила в число найсексуальніших росіянок

Максим Іншаков Роздягальня 19:55, 21.10.2020

Олімпійська чемпіонка 2012 року з художньої гімнастики в груповому багатоборстві та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі Кароліна Севастьянова потрапила в рейтинг найсексуальніших жінок Росії за версією журналу Maxim.

25-річна росіянка, яка народилася в Києві, посіла 25-е місце. Найсексуальнішою жінкою РФ визнана співачка Анна Плетньова

100 найсексуальніших жінок Росії – щорічний рейтинг. Перелік спирається на думки читачів журналу.

Кароліна Севастьянова
Instagram Кароліни Севастьянової
Кароліна Севастьянова в сукнi
Instagram Кароліни Севастьянової
Кароліна Севастьянова на яхті
Instagram Кароліни Севастьянової
Кароліна Севастьянова загоряє
Instagram Кароліни Севастьянової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароліна знялася в чорно-білій відвертій фотосесії. У кадрі Севастьянова позує в білизні, демонструючи свою чудову фізичну форму.

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