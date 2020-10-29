Схудла на 39 кг дочка Оззі Осборна похвалилася фігурою в обтягуючій сукні: в мережі розгорілися суперечки

Британська співачка, дочка рок-музиканта Оззі Осборна Келлі відзначила свій 36-й день народження. Дівчина з'явилася перед публікою в гламурній чорній сукні, яка підкреслювала її схудлу фігуру.

Зірка скинула 39 кілограм за допомогою операції обхідного шлункового анастомозу, пише Daily Mail (фото можна побачити нижче).

Іменинниця виглядала приголомшливо в облягаючому вбранні. Сукня облягала її струнку фігуру і ідеально поєднувалася з її глянцевими підборами і маскою для обличчя "Голосуй", яку вона гордо носила, показуючи знак миру.

Келлі Осборн похвалилася фігурою в обтягуючій сукні Daily Mail

Келлі Осборн показала фігуру в обтягуючій сукні Daily Mail

Бузкові локони Келлі було зачесані в ультра-гламурний вигляд, з пасмом в стилі ретро, що завивався на її волоссі.

Келлі Осборн похвалилася схудлою фігурою в обтягуючій сукні Daily Mail

Келлі Осборн похвалилася фігурою в чорній сукні з декольте Daily Mail

Думка шанувальників щодо образу співачки розділилася. Хтось захопився схудлою фігурою Келлі, а хтось став критикувати зірку.

"Вона виглядає приголомшливо!", "Дуже красиво! Вона молодець", "Всі поводяться так, наче вона схудла... Їй зробили обхідний шлунковий анастомоз. Так що вистачить компліментів", "Ця особа не підлягає ремонту", – пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка легендарного рок-музиканта Оззі Осборна, співачка Келлі Осборн застрягла у власному платті.