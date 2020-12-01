Невістка Марченко сфотографувалася у ванній і показала стрункі ноги

Невістка відомої телеведучої Оксани Марченко і політика Віктора Медведчука – Катерина Марченко – поділилася пікантним знімком з ванної.

Дівчина позувала в одному халаті і похвалилася своїми стрункими ногами. Спокусливе фото опубліковане на її особистій сторінці в Instagram.

На кадрі Катерина зображена без макіяжу та з розпущеним волоссям, сидячи на раковині.

"Ранок буває добрим", – підписала фото новоспечена дружина сина Оксани Марченко Богдана.

Нагадаємо, обраниця 23-річного Богдана Марченка – Катерина – модель, фотографеса і блогерка. Пара одружилася 10 жовтня в Києві. Свято проходило у вишуканому ресторані, а розважали гостей відомі зірки українського шоу-бізнесу, серед яких: Олег Винник, Макс Барських, Вєрка Сердючка з мамою, дует "Кролики" і піаніст-віртуоз Євген Хмара.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Катерина Марченко порушила свої суворі правила і вперше показала публіці кадри зі свого весілля. Зокрема, вона оприлюднила знімки з новоспеченим чоловіком, хоча раніше пара виступала проти публічності.