Іванка Трамп святкує 39-річчя: відверті фото американської "принцеси"

У п'ятницю, 30 жовтня свій день народження відзначає старша дочка президента США Дональда Трампа Іванка. Їй виповнилося 39 років.

Вона вважається однією з найвідоміших і найкрасивіших жінок Америки. В даний час Іванка Трамп – успішна бізнесвумен, активна громадська діячка і письменниця, але починала свою кар'єру вона фотомоделлю. Зокрема, вона неодноразово брала участь і в пікантних зйомках. OBOZREVATEL пропонує побачити найвідвертіші фото "американської принцеси".

Відверті фото Іванки Трамп. Tylat.com

Іванка Трамп: відверті фото. Tylat.com

Як роздягалася на камеру Іванка Трапм. Tylat.com

Іванка Трамп святкує день народження. Tylat.com

Іванка Трамп на обкладинці таблоїду. Harper's Bazaar

Іванка Трамп: відвертий образ в Білому домі. Tylat.com

Як Іванка Трамп осоромилася на засіданні Генасамблеї ООН. gazeta.ru

Найяскравіші вбрання Іванки Трамп. love2beauty.ru

Іванка Трамп відзначає день народження. love2beauty.ru

Знамениті наряди Іванки Трамп. love2beauty.ru

Іванка Трамп на червоній доріжці. love2beauty.ru

Розкутий наряд Іванки Трамп. love2beauty.ru

Як змінився стиль Іванки Трамп з віком

Зараз же на офіційних заходах Іванка, як правило з'являється в стильних і стриманих образах, проте час від часу і вони відрізняються провокативністю. Так, наприклад в серпні 2019 року дочка Трампа здивувала своїм зовнішнім виглядом на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Дівчина вибрала для заходу офіційний стиль одягу, проте в мережі запідозрили, що вона забула про білизну – крізь блузку блакитного кольору чітко просвічувалася груди. Цікаво, що подібні випадки з нею відбувалися неодноразово.

Як Іванка Трамп осоромилася на засіданні Генасамблеї ООН. gazeta.ru

Іванка Трамп: відвертий образ в Білому домі. Tylat.com

Інші обговорювані образи Іванки Трамп:

Для виходу в світ у 2014 році Іванка Трамп вибрала стильний світшот з тваринним принтом і чорну спідницю-олівець. Шанувальники дочки президента США активно обговорювали цікавий крій спідниці – незважаючи на довжину майже до коліна, вставки з прозорої тканини пікантно оголювали її ноги.

Розкутий наряд Іванки Трамп. love2beauty.ru

Іванка Трамп з'явилася на гала-вечорі початку нового театрального сезону New York City Ballet у вересні 2014 року у вбранні "нюдового" кольору і викликала ажіотаж в мережі. Деякі користувачі відзначили, що плаття нагадує нічну сорочку, однак більшості її образ все ж припав до смаку.

Найяскравіші вбрання Іванки Трамп. love2beauty.ru

На червоних доріжках Іванка Трамп також є частим гостем. Для таких виходів вона вибирає, як правило, сукні в стилі "голлівудський шик" з відвертим вирізом декольте.

Знамениті наряди Іванки Трамп. love2beauty.ru

Іванка Трамп на червоній доріжці. love2beauty.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іванка Трамп осоромилася, назвавши новообраного главу уряду Великобританії Бориса Джонсона в своєму привітанні прем'єр-міністром "Сполученого Кінгстона".