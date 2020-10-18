Астаф'єва вразила шанувальників відвертим відео під водою

Українська співачка й акторка Даша Астаф'єва знялася у сексуальній фотосесії під водою.

У Instagram-акаунті знаменитість опублікувала серію фото і відео, де вона позує у відвертому вбранні.

Артистка з'явилася в кадрі в креативному купальнику, демонструючи струнку фігуру і гнучкість під водою.

"До речі, плавати я довго не вміла. Навчилася в дев'ятому класі. Як тільки навчилася, одразу стала боятися води... Фотографуватися мені, як бачите, важливіше, ніж боятися", – підписала кадри співачка.

Даша Астаф'єва показала відверте відео під водою.

Даша Астаф'єва знялася в сексуальній фотосесії під водою.

Зірка показала знімки з яскравої фотосесії.

Астаф'єва продемонструвала струнку фігуру і гнучкість під водою.

Шанувальники під відвертими знімками Астаф'євої поділилися думкою, що зірка дуже сексуальна і красива.

"Це неймовірно красиво, неземна", "Як прекрасний птах! Краса", "Нереальна", – писали користувачі мережі в Instagram.

Шанувальники засипали зірку компліментами.

Користувачам мережі сподобалися сексуальні знімки Астаф'євої.

Фанати залишили схвальні коментарі під кадрами.

Нагадаємо, що в соціальних мережах Даша дуже часто ділиться з шанувальниками відвертими кадрами. Нещодавно OBOZREVATEL повідомляв, що Астаф'єва оголила груди на камеру і вразила мережу.