55-річна Елізабет Херлі похвалилася витонченою фігурою в бікіні. Фото

Софія Ковнір Папараці 13:42, 30.10.2020

55-річна британська актриса та модель Елізабет Херлі поділилася з шанувальниками новим пікантним фото в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram голлівудська зірка викликала фурор у підписників (фото можна побачити нижче).

Так, модель показалась в бікіні власного бренду пляжного одягу Elizabeth Hurley Beach.

"Сумую за Блайті (Британією)", – підписала знімок Елізабет.

Елізабет Херлі показала витончену фігуру в бікіні на пляжі
Instagram Елізабет Херлі

Шанувальники захопилися стрункою і підтягнутою фігурою Херлі, тому під постом вони засипали актрису компліментами.

"Просто чудово. Вау", "Ти англійська троянда", "Найкрасивіша жінка", "Найпрекрасніша жінка в світі!", – пишуть користувачі в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудська актриса Елізабет Херлі з'явилася на світській вечірці в прозорій сукні, яку одягла на голе тіло.

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