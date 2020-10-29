38-річна телеведуча Хамайко показала, як виглядає тіло після чотирьох пологів. Фото та відео
Українська телеведуча Валентина Хамайко показала шанувальникам свою фігуру після чотирьох пологів. Жінка вважає, що до відмінної форми їй ще далеко.
Наразі ведуча досі відновлюється, повідомила вона на своїй сторінці в Instagram (фото та відео можна подивитися нижче).
"Цей живіт народив і виносив 4 дітей! Уперше я відновлююся так довго. Розумію, що більшість напишуть, що я у відмінній формі, але я пишу ще й про зміни всередині тіла. Це хронічний недосип і можливість займатися регулярно. Це якірні кг, що наросли після пологів, і все це зайве навантаження на ноги... Вони не помітні для сторонніх очей, але помітні для моїх ніг і вен, які їх носять", – написала Хамайко.
Телеведуча додала, що пологи не омолоджують. Тому за кожне народження дитини жінки платять своїм здоров'ям.
"І шкіра... Я почала пити колаген і низку інших добавок, що впливають на тонус, які чистять судини і відновлюють здоров'я зсередини. Паузи буду робити максимум на місяць... Нехай це відео буде тут. Порівняю через пів року", – зазначила Валентина.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча Валентина Хамайко поділилася зворушливим відео з новонародженим сином.