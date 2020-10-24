Усик сделал радостное признание о голых фотографиях фанаток

Экс-абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) рад, что поклонницы в Instagram не шлют ему свои обнаженные фотографии

По словам крымчанина, он не хочет поддаваться лишним соблазнам.

"Не было ни одного фото. Отвечаю на пацана. Очень сильно рад, что мне этого не присылают и то, что я не увидел. Почему? Ну блин, зачем? Это же искушение. Каждый человек подвластен искушению. Нет таких людей, которые не подвластны", – заявил Александр в эфире Youtube-канала "Без Грима с Анной Буткевич".

Усик признался, что жена не проверяет его телефон.

"Нет. Мы знаем пин-коды друг друга, но личное какое-то пространство должно быть. Если ты не веришь человеку, то мы заблудимся, и никуда не придем. Должно быть доверие и правда в отношениях", – отметил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Усик рассказал, как реагирует на сравнения с легендарными соотечественниками Владимиром и Виталием Кличко, высказался о возможном походе в мэры а также признался, что хотел проучить своих критиков с помощью кулаков.