Секс-символ UFC рассказала о "шокирующих предложениях" фанатов

Знаменитая девушка-боец женского наилегчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж ВанЗант которую называют секс-символом промоушена из-за любви к голым снимкам, рассказала о просьбах фанатов прислать им откровенные фотографии.

Спортсменку шокировало, что многие поклонники готовы были платить деньги за ее "клубничку".

"Как то я организовала онлайн-трансляцию, где разрешила поклонников спрашивать все, что им вздумается. Всего было задано 200 вопросов, и около 20 из них были в стиле "Эй, а почему бы тебе не сделать OnlyFans? [сервис на котором звезды продают за деньги свои интимные фотографии - прим. Ред.]", - цитирует Ванзант SkySports.

В ответ девушка отшутилась.

"Я им сказала, что не собираюсь создавать аккаунт в OnlyFans, но если кто действительно хочет отправлять мне деньги, то я могу дать номер карточки. В итоге достаточно много людей прислали мне деньги, что стало для меня неожиданностью. Однако пять или десять человек отправив мне деньги, думали, что они получат откровенное изображение в ответ", - подытожила американка.

Пейдж ВанЗант в волнах Instagram Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант спиной Instagram Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант на бортике бассейна Instagram Пейдж ВанЗант

Пейдж ВанЗант Instagram Пейдж ВанЗант

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка-боец выложила снимок, на котором на карантине тренируется вместе со своим парнем голой, а также кадры, где изображена обнаженной на кухне и на балконе.

Позже ВанЗант объяснила, почему решила опубликовать откровенные фотографии с мужем.