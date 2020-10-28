Российский чемпион мира – Собчак: ты грязное тупое животное. От тебя воняет го*ном

Российский чемпион мира по боевому самбо и боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов оскорбил Ксению Собчак в ответ на заявление девушки о том, что президент Франции Эммануэль Макрон — ее герой.

34-летний Исмаилов выложил у себя в Instagram обращение к Собчак, чтобы показать ей, чем отличается свобода слова от оскорблений.

"Обращаясь к Ксении Собчак, хочу сказать: "Ксения, ты грязное тупое животное. Ты словно цветочек – произросла из говна, из кучи дерьма. Несмотря на твой вид, что ты девушка, от тебя стабильно воняет, Ксения, говном. Это немножечко свободы слова для тебя. А для всех разумеющих, здравых людей хочу разъяснить: оскорбления не являются свободой слова", – заявил Исмаилов.

Как сообщал о, учителя Самюэля Пати обезглавили за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, убийцей оказался 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров, которого застрелила полиция.

Президент Франции Эммануэль Макрон после убийства назвал это "исламским террористическим актом". В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Макрона "террористом"