Футболист "Динамо" сделал предложение девушке: фото избранницы

Михаил Морозов Раздевалка 03:20, 6.10.2020 Обновлено: 08:32, 6.10.2020

Защитник киевского "Динамо" Александр Тымчик сделал предложение своей девушке Карине Подолян на ее день рождения.

На странице футболиста в Instagram появилась их совместная фотография с букетом цветов и обручальным кольцом. Пара встречается уже более 3,5 лет.

"Она сказала: "Да"", – подписан снимок у Тымчика в социальной сети.

Карина Подолян и Александр Тымчик
Instagram Александра Тымчика

22-летняя Карина является выпускницей Киевского национального торгово-экономического университета. Они с Александром познакомились, когда футболист выступал за молодежный состав "Динамо".

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть на фотографии Подолян, опубликованные на ее странице в Instagram.

Карина Подолян в платье
Instagram Карины Подолян
Карина Подолян на пляже
Instagram Карины Подолян
Карина Подолян принимает солнечные ванны
Instagram Карины Подолян
Карина Подолян в леопардовом купальнике
Instagram Карины Подолян
Карина Подолян в бассейне
Instagram Карины Подолян
Карина Подолян в купальнике
Instagram Карины Подолян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нападающий "Динамо" Назарий Русин женился на своей девушке Марии. Свадебная церемония прошла недалеко от Львова.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

С января зарплаты учителей вырастут на 20% – МОН

Алексиевич заявила о переодетых русских солдатах в Беларуси

В Бишкеке митингующие захватили парламент и освободили Атамбаева. Фото и видео

Кыргызстан вышел на "Майдан, как в Украине": 130 раненых. Все о противостояниях, фото и видео

На Луганщине устроили новый поджог: сдетонировали снаряды, огонь приблизился к электростанции