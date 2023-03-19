Дочь Суркиса ''разделась для фото пока худая'' и восхитила Instagram

Младшая дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна собрала множество восторженных отзывов в Instagram своей новой фотосессией. 20-летняя красотка, которая профессионально занимается балетом, сфотографировалась на отдыхе.

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В комментариях под снимком подписчики девушки поинтересовались, не холодно ли ей сниматься в таком наряде. Яна на это с иронией отметила, что хочет зафиксировать момент, пока не поправилась.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этими и другими фотографиями Яны.

Отметим, что Яна отмечать свой день рождения и новогодние праздники отправилась в жаркий Дубай, произведя фурор своими снимками.

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