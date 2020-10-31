Бодибилдер-чемпион из Украины в женском платье был избит на митинге в Казахстане. Видео

Уроженец города Рубежного (Луганская область) Юрия Толочко, который с 5 лет проживает в Астане, был избит в Алматы на митинге за реформы и за прекращение репрессий.

35-летний спортсмен, выигравший в 2018 году чемпионат Казахстана по бодибилдингу, в женской одежде и парике решил поддержать Викторию Беркходжаеву, женщину-трансгендера, которая находится в тюрьме.

На мужчину сразу набросились несколько человек, разбили ему лицо и повалили на пол. Подоспевшие организаторы вытолкали Толочко из толпы и постарались увести подальше, обвиняя его в провокациях.

Юрия Толочко бьют на митинге Петр Троценко - RFE/RL

"Я сейчас в больнице. Буду проходить реабилитацию. У меня сломан нос, отколота часть переднего зуба и сотрясение мозга. Я вышел в образе Аманды, чтобы поддержать трансгендеров. И был избит. Во имя великих идей, никто не имеет права подымать руку на другого человека. Я буду и дальше делать перфомансы и вступлю в ЛГБТ-сообщество", – заявил казахстанец у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Толочко решил женится на искусственной женщине. У себя в Instagram Юрий выкладывал совместные фотографии с куклой по имени Маргарита, а также ходил с ней по магазинам и в рестораны.

Позже он признался, что свадьба сорвалась из-за коронавируса.