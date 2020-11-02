Уход Фреймут и Падзины из шоу "Танці з зірками" вызвал шумиху в сети

София Ковнир Папарацци 13:22, 2.11.2020 Обновлено: 13:49, 2.11.2020

В предыдущем выпуске шоу "Танці з зірками" проект покинули телеведущая Ольга Фреймут и Илья Падзина. Но некоторым не понравилось данное решение и в сети возник ажиотаж.

Эфир был посвящен Хэллоуину, в котором звездные пары обменивались партнерами. Фреймут на новой неделе в партнеры достался Дмитрий Дикусар, с которым она продемонстрировала на паркете мистический фокстрот (видео можно посмотреть ниже).

Ольга Фреймут и Илья Падзина покинули "Танці з зірками"
24 канал

В сети бурно начали обсуждать вылет пары из шоу. Кто-то расстроился и высказал свое негодование, а кому-то изначально не понравился данный тандем.

"Наконец она ушла из шоу!", "Оля сказала, как чувствовала, что сегодня последний танец. Без нее будет не интересно", "Достойно и с честью! Отдельная благодарность Илье. Надеюсь увидеть Вас в следующих сезонах", "Она уже должна была давно покинуть проект", – пишут пользователи в сети.

Уход Фреймут и Падзины из шоу "Танці з зірками" вызвал ажиотаж в сети
Скриншот
Уход Фреймут и Падзины вызвал ажиотаж
Скриншот
Ольга Фреймут и Илья Падзина покинули "Танці з зірками"
Скриншот
Уход Фреймут и Падзины вызвал ажиотаж
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Мейхер и Димопулос сошлись в баттле на "Танцях з зірками" и вызвали споры в сети.

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Шоу Папарацци

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