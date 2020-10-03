Пышнотелая модель Эшли Грэм засветила ягодицы в стрингах. Фото

Obozrevatel Папарацци 14:00, 3.10.2020

Известная американская модель формата plus-size Эшли Грэм поделилась с пользователями сети пикантными снимками.

В Instagram-аккаунте знаменитость показала провокационные кадры, на которых предстала в дерзком образе.

На снимках Грэм позировала в коротком свитерке и в стрингах.

Эшли Грэм засветила ягодицы в стрингах.

Звезда, как всегда, не стала скрывать целлюлит на бедрах, и даже пошутила о лишних килограммах в подписи.

"Выглядит, как будто спагетти направились прямиком в мою задницу", – подписала фото модель.

Эшли Грэм поделилась пикантными снимками.
Эшли Грэм позировала в коротком свитерке и в стрингах.

Новые провокационные кадры модели вызвали противоречивые мнения у пользователей сети. Половина была в восторге, отмечая смелость и красоту Эшли. Другие же выразили мнение, что Грэм могла бы выбрать и более удачные фото.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL американская модель Эшли Грэм полностью обнажилась на фото с сыном.

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