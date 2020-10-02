Пашаева облили фекалиями на улице: адвокат избил злоумышленника. Видео

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев напал на мужчину, который облил его фекалиями в центре Москвы.

Соответствующее видео было опубликовано Telegram-каналом "НеМалахов". На кадрах Пашаев делает подсечки молодому человеку, тот несколько раз падает (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Пашаев подрался с облившим его фекалиями мужчиной. коллаж

О нападении неизвестных сообщил 1 октября сам Пашаев. По его словам, четверо молодых людей подошли к нему и спросили его имя, а когда он назвался, один из нападавших облил его фекалиями из термоса. Это случилось у входа в здание редакции информагентства "Россия сегодня".

При этом Пашаев отметил, что нападавший выкрикнул, что совершил свой поступок из-за того, что тот анонсировал громкие разоблачения в деле Ефремова. Адвокат догнал парня и забрал документы, которые вывалились у того из карманов. Он посоветовал ему добровольно прийти к нему и рассказать о заказчике нападения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката из-за его "недопустимых высказываний и поведения" при рассмотрении дела Ефремова.

Ранее Пашаева привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики, так как он использовал уголовное дело Ефремова для саморекламы.