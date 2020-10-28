Ким Кардашьян оскандалилась из-за вечеринки в честь 40-летия: в сети возникла волна мемов

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян недавно отметила свое 40-летие. Она организовала вечеринку на частном острове с родственниками и друзьями.

После того, как на своей странице в Twitter Ким опубликовала снимки с праздника, на звезду обвалилась куча негативных комментариев и волна мемов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"После двух недель многократных проверок состояния здоровья и просьбы всех поместить на карантин, я удивила свое ближайшее окружение поездкой на частный остров, где мы могли притвориться, что все в порядке, хотя бы на короткое время", – написала телезвезда на своей странице в Twitter.

Ким Кардашьян вызвала скандал в сети фотографиями с празднования 40-летия Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вызвала ажиотаж в сети фотографиями с празднования дня рождения Twitter Ким Кардашьян

Также светская львица считает, что мало кто до коронавируса действительно ценил возможность путешествовать и быть вместе с близкими в безопасной обстановке.

"Мы танцевали, катались на велосипедах, плавали возле китов, катались на байдарках, смотрели фильм на пляже и многое другое. Я понимаю, что для большинства людей это пока что недостижимо, поэтому в такие моменты мне смиренно напоминают о том, насколько привилегированная моя жизнь", – отметила Ким.

Ким Кардашьян вызвала бурю эмоций в сети фотографиями с вечеринки в честь 40-летия Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вызвала бурю эмоций фото с вечеринки в честь дня рождения Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вызвала ажиотаж в сети фотографиями с празднования дня рождения Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вызвала бурю эмоций фото с вечеринки в честь дня рождения Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян попала в скандал из-за фото с вечеринки в честь дня рождения Twitter Ким Кардашьян

Одни восхитились фотографиями с вечеринки светской львицы, а другие заявили, что у Ким полностью отсутствует сочувствие к семьям, разделенных из-за пандемии COVID-19.

"Я не возражаю, что они отправились в эту поездку, но наглость опубликовать это на всеобщее обозрение настолько оторвана от реальности. У богатых действительно нет сочувствия к бедным, и у них нет здравого смысла, чтобы понять, насколько плохо пихать это в лицо людям", "Это так гротескно. На частном острове богатые могут притвориться нормальными. Настоящие нормальные люди отменяют встречи на День Благодарения и Рождество", – пишут пользователи в сети.

Ким Кардашьян оскандалилась из-за фото с празднования 40-летия Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян попала в скандал из-за фото с празднования 40-летия Twitter Ким Кардашьян

Кроме того, в сети стали публиковать множество мемов в ответ на публикации телезвезды.

Ким Кардашьян попала в скандал из-за фото с празднования 40-летия Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян попала в скандал из-за фото с вечеринки в честь дня рождения Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вызвала бурю эмоций фото с вечеринки в честь дня рождения Twitter Ким Кардашьян

Ким Кардашьян оскандалилась из-за фото с празднования 40-летия Twitter Ким Кардашьян

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян засветила пышные формы в откровенном купальнике.