Астафьева засветила пышную грудь в пикантном образе. Фото

Ольга Веркалец Папарацци 08:55, 5.10.2020

Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых позировала полуголой и засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На одной фотографии звезда была полностью голой, прикрыв грудь пиджаком, а на другой появилась в черных чулках (фото смотрите ниже).

"Каждый рывок, это не только наш смысл. Я верю, что искусство – это панацея для тех, кто еще человек. Мы люди. Мы – искусство!" – подписала один из снимков Астафьева.

Астафьева поделилась пикантным фото.
Instagram Даша Астафьева

Поклонники пришли в восторг от пикантных публикаций актрисы. Они засыпали ее комплиментами.

Астафьева засветила пышную грудь на фото.
Instagram Даша Астафьева

"Браво фотографу за то, что раскрыл и показал Дашу такой нежной, глубокой и красивой", "Какая вы крутая! Обожаю", "Очень чувственно и красиво", – написали в комментариях.

В сети в восторге от фото певицы.
Instagram Даша Астафьева
Поклонники засыпали комплиментами певицу.
Instagram Даша Астафьева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева призналась, что влиятельный и известный человек предлагал ей интим за деньги.

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