53-летний "Танцующий миллионер" показал трогательное видео с новорожденной дочерью

Совсем недавно 53-летний Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", впервые стал отцом. Счастливый папа продолжает радовать поклонников трогательными фото и видео с малышкой.

Так, на своей странице в Instagram Вакки поделился очередным нежным видео с новорожденной дочерью (видео можно посмотреть ниже).

"Добро пожаловать, Блю Иерусалим, я мечтал об этом моменте 9 месяцев, и теперь я буду держать тебя на руках до конца своей жизни. Я люблю тебя. Папа", – подписал кадр мужчина.

Напомним, что Джанлука и его возлюбленная, модель Шарон Фонсека начали встречаться три года назад. У пары разница в возрасте – 28 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, "танцующий миллионер" Джанлука Вакки соблазнительно прошелся на каблуках. В сети появилось видео.