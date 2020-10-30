53-летний "Танцующий миллионер" показал трогательное видео с новорожденной дочерью

София Ковнир Папарацци 14:31, 30.10.2020 Обновлено: 15:07, 30.10.2020

Совсем недавно 53-летний Джанлука Вакки, более известный как "танцующий миллионер", впервые стал отцом. Счастливый папа продолжает радовать поклонников трогательными фото и видео с малышкой.

Так, на своей странице в Instagram Вакки поделился очередным нежным видео с новорожденной дочерью (видео можно посмотреть ниже).

"Добро пожаловать, Блю Иерусалим, я мечтал об этом моменте 9 месяцев, и теперь я буду держать тебя на руках до конца своей жизни. Я люблю тебя. Папа", – подписал кадр мужчина.

Напомним, что Джанлука и его возлюбленная, модель Шарон Фонсека начали встречаться три года назад. У пары разница в возрасте – 28 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, "танцующий миллионер" Джанлука Вакки соблазнительно прошелся на каблуках. В сети появилось видео.

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