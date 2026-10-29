''А следующий клип будет без трусов?'' Новый ''голый'' образ Поляковой, который почти ничего не прикрывал, разделил сеть. Видео

Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре бурной дискуссии в сети после публикации ролика для продвижения своего нового трека. Внимание аудитории привлек довольно провокационный образ 47-летней исполнительницы, который почти полностью обнажил ее грудь.

Видео дня

На личной странице в Instagram Полякова поделилась видео, где предстала перед камерой в бюстгальтере, в котором вместо привычных чашек спереди были только две тонкие полоски ткани. Экстремально "голый" аутфит она дополнила джинсами и сапогами со змеиным принтом.

Такое стилистическое решение Оли Поляковой вызвало довольно неоднозначную реакцию у пользователей сети. Некоторым поклонникам исполнительницы понравился ее откровенный лук, поэтому они не сдерживали себя от комплиментов.

"Как в 40 можно выглядеть на 18? Невероятная".

"Класс".

"Когда вырасту, хочу быть как Оля".

"Кайф. Просто шикарная! Прямо вайб Саманты из "Секса в большом городе".

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Но все же большая часть сети была не просто не в восторге от "голого" наряда Поляковой, а резко раскритиковала ее за переход любых границ. Под видео появилось много негативных комментариев, в которых певице упрекнули за желание выставить свое тело напоказ.

"Где граница между свободой самовыражения и безумием? И существует ли она вообще".

"А следующий клип уже, наверное, будет без трусов?".

"До искусства далеко".

"Ужас. Вульгарные и текст, и картинка".

"Оля, у вас кризис среднего возраста?".

"Неужели, чтобы показать, что ты красивая, обязательно нужно выставлять соски?".

Главные истории дня

"Дешево и без вкуса".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олю Полякову "разнесли" за роскошную жизнь после скандального заявления о "концлагере" и припомнили ей ДТП в Молдове.