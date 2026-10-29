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"А следующий клип будет без трусов?" Новый "голый" образ Поляковой, который почти ничего не прикрывал, разделил сеть. Видео

Анастасия КакунАнастасия Какун
Time to read1 мин
129
"А следующий клип будет без трусов?" Новый "голый" образ Поляковой, который почти ничего не прикрывал, разделил сеть. Видео
Оля Полякова вызвала неоднозначную реакцию в сети "голым" образом. Источник: instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре бурной дискуссии в сети после публикации ролика для продвижения своего нового трека. Внимание аудитории привлек довольно провокационный образ 47-летней исполнительницы, который почти полностью обнажил ее грудь.

На личной странице в Instagram Полякова поделилась видео, где предстала перед камерой в бюстгальтере, в котором вместо привычных чашек спереди были только две тонкие полоски ткани. Экстремально "голый" аутфит она дополнила джинсами и сапогами со змеиным принтом.

''А следующий клип будет без трусов?'' Новый ''голый'' образ Поляковой, который почти ничего не прикрывал, разделил сеть. Видео

Оля Полякова одела очень откровенный образ. Источник: Скриншот

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Такое стилистическое решение Оли Поляковой вызвало довольно неоднозначную реакцию у пользователей сети. Некоторым поклонникам исполнительницы понравился ее откровенный лук, поэтому они не сдерживали себя от комплиментов.

"Как в 40 можно выглядеть на 18? Невероятная".

"Класс".

"Когда вырасту, хочу быть как Оля".

"Кайф. Просто шикарная! Прямо вайб Саманты из "Секса в большом городе".

''А следующий клип будет без трусов?'' Новый ''голый'' образ Поляковой, который почти ничего не прикрывал, разделил сеть. Видео

Некоторым понравился лук артистки. Источник: Скриншот

Но все же большая часть сети была не просто не в восторге от "голого" наряда Поляковой, а резко раскритиковала ее за переход любых границ. Под видео появилось много негативных комментариев, в которых певице упрекнули за желание выставить свое тело напоказ.

"Где граница между свободой самовыражения и безумием? И существует ли она вообще".

"А следующий клип уже, наверное, будет без трусов?".

"До искусства далеко".

"Ужас. Вульгарные и текст, и картинка".

"Оля, у вас кризис среднего возраста?".

"Неужели, чтобы показать, что ты красивая, обязательно нужно выставлять соски?".

"Дешево и без вкуса".

''А следующий клип будет без трусов?'' Новый ''голый'' образ Поляковой, который почти ничего не прикрывал, разделил сеть. Видео

Полякова столкнулась с хейтом из-за "голого" образа. Источник: Скриншот

''А следующий клип будет без трусов?'' Новый ''голый'' образ Поляковой, который почти ничего не прикрывал, разделил сеть. Видео

Многие пользователи сети раскритиковали наряд певицы. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Олю Полякову "разнесли" за роскошную жизнь после скандального заявления о "концлагере" и припомнили ей ДТП в Молдове.

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Звезды шоу-бизнесавидеосоцсетифотографииодеждаОля ПоляковаОля Полякова
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