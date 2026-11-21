Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№10 WTA) провела лучший сезон в карьере, впервые добравшись до полуфиналов двух турниров Большого шлема: Roland Garros и Уимблдона. Кроме того, спортсменка завоевала свой первый титул категории WTA 1000, выиграв турнир в Мадриде. Этот трофей стал для нее третьим в карьере.

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Теперь, когда теннисный сезон подходит к завершению и до начала нового года в календаре наступает пауза, 24-летняя киевлянка отправилась на отдых.

При этом наша соотечественница продолжает делиться подробностями своей жизни с подписчиками в соцсетях.

На этот раз теннисистка у себя в Instagram опубликовала фотографии из Коста-Рики. На снимках она позировала на природе в свободном белом наряде с длинными рукавами. Образ дополняли небольшое ожерелье и кольцо на указательном пальце правой руки.

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Публикация настолько поразила англичан, что The Sun посвятило ей отдельный материал. Не остались равнодушными и коллеги Костюк по теннисному туру.

"Полуфиналистка Уимблдона Марта Костюк появилась без бюстгальтера во время поездки в Коста-Рику – другая звезда тенниса прокомментировала это словами: "У меня челюсть отвисла", – говорится в заголовке.

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"У меня отвисла челюсть", – написала под фото Марты 4-я ракетка Германии Ева Лис.

Другие пользователи также отметили красоту украинки. Один из подписчиков написал: "Думаю, солнцу здесь придется серьезно конкурировать".

Еще один ограничился словом "Идеально", а другой сравнил Костюк с лебедем: "Ты похожа на прекрасного лебедя".

Под публикацией также появилось множество эмодзи с сердечками вместо глаз.