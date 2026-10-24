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В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
831
В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео
Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде

Мексиканская боец ММА Лусеро Акоста потерпела поражение в дебютном поединке под эгидой PFL, а во время трансляции зрители заметили, что ее спортивный топ сместился и обнажил грудь. После инцидента 32-летняя спортсменка сообщила об увеличении числа подписчиков на своей странице в OnlyFans.

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Акоста дралась с Кларк. Источник: Кадр из видео

Поединок Акосты с канадкой Шеннон Кларк состоялся 16 октября на турнире PFL в Чикаго. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде, когда рефери Кевин Макдональд остановил встречу после серии ударов Кларк в партере.

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Акоста проиграла Кларк. Источник: Кадр из видео

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В начале поединка Акоста успешно работала на дистанции, используя длинные удары, однако в концовке первого раунда оказалась на настиле. В третьем раунде Кларк провела тейкдаун и заняла позицию полугарда, откуда нанесла несколько серий ударов по сопернице.

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

У Акосты выпала грудь. Источник: Кадр из видео

Во время борьбы экипировка мексиканки сместилась, частично обнажив грудь. Сама Акоста, судя по происходившему в клетке, не сразу заметила случившееся и продолжила защищаться. Рефери вмешался при продолжении атак Кларк и остановил поединок на отметке 1:59 третьего раунда.

Запись эпизода распространилась в социальных сетях. Пользователи обсуждали как инцидент с экипировкой, так и решение судьи продолжать бой до момента остановки. Некоторые комментаторы отмечали, что Акоста хорошо действовала в первых двух раундах.

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Лоба Акоста. Источник: instagram.com/loba_acosta_

Сама спортсменка отреагировала на произошедшее в Instagram. Она написала, что получила дополнительный доход на платформе OnlyFans после того, как во время прямой трансляции зрители увидели ее обнаженную грудь.

"Дополнительная оплата на OnlyFans за то, что мы показали соски во время прямого эфира PFL", –написала Акоста. 

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Лоба Акоста. Источник: instagram.com/loba_acosta_

Позднее мексиканка также опубликовала сумму в 500 тысяч долларов. При этом она не уточнила, обозначает ли эта цифра общий заработок на платформе, доход от новых подписчиков или другую сумму.  

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Лоба Акоста. Источник: instagram.com/loba_acosta_

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Лоба Акоста. Источник: instagram.com/loba_acosta_

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Лоба Акоста. Источник: instagram.com/loba_acosta_

Акоста, выступающая под прозвищем "Ла Лоба" ("Волчица"), до перехода в PFL проводила бои в Combate Global.

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Лоба Акоста. Источник: instagram.com/loba_acosta_

Поражение от Кларк прервало ее серию из четырех побед и стало третьим в профессиональной карьере. Теперь рекорд мексиканки составляет 6 побед и 3 поражения.

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Лоба Акоста. Источник: instagram.com/loba_acosta_

Для Шеннон Кларк эта победа стала третьей подряд под эгидой PFL. Ее профессиональный рекорд улучшился до 9 побед и 1 поражения.

В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Лоба Акоста. Источник: instagram.com/loba_acosta_

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