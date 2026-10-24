В Мексике у девушки-бойца выпала грудь во время боя. Видео

Мексиканская боец ММА Лусеро Акоста потерпела поражение в дебютном поединке под эгидой PFL, а во время трансляции зрители заметили, что ее спортивный топ сместился и обнажил грудь. После инцидента 32-летняя спортсменка сообщила об увеличении числа подписчиков на своей странице в OnlyFans.

Видео дня

Поединок Акосты с канадкой Шеннон Кларк состоялся 16 октября на турнире PFL в Чикаго. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде, когда рефери Кевин Макдональд остановил встречу после серии ударов Кларк в партере.

В начале поединка Акоста успешно работала на дистанции, используя длинные удары, однако в концовке первого раунда оказалась на настиле. В третьем раунде Кларк провела тейкдаун и заняла позицию полугарда, откуда нанесла несколько серий ударов по сопернице.

Во время борьбы экипировка мексиканки сместилась, частично обнажив грудь. Сама Акоста, судя по происходившему в клетке, не сразу заметила случившееся и продолжила защищаться. Рефери вмешался при продолжении атак Кларк и остановил поединок на отметке 1:59 третьего раунда.

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Запись эпизода распространилась в социальных сетях. Пользователи обсуждали как инцидент с экипировкой, так и решение судьи продолжать бой до момента остановки. Некоторые комментаторы отмечали, что Акоста хорошо действовала в первых двух раундах.

Главные истории дня

Сама спортсменка отреагировала на произошедшее в Instagram. Она написала, что получила дополнительный доход на платформе OnlyFans после того, как во время прямой трансляции зрители увидели ее обнаженную грудь.

"Дополнительная оплата на OnlyFans за то, что мы показали соски во время прямого эфира PFL", –написала Акоста.

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Позднее мексиканка также опубликовала сумму в 500 тысяч долларов. При этом она не уточнила, обозначает ли эта цифра общий заработок на платформе, доход от новых подписчиков или другую сумму.

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Акоста, выступающая под прозвищем "Ла Лоба" ("Волчица"), до перехода в PFL проводила бои в Combate Global.

Поражение от Кларк прервало ее серию из четырех побед и стало третьим в профессиональной карьере. Теперь рекорд мексиканки составляет 6 побед и 3 поражения.

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Для Шеннон Кларк эта победа стала третьей подряд под эгидой PFL. Ее профессиональный рекорд улучшился до 9 побед и 1 поражения.