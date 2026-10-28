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Теннисистка сборной Украины показала, чем занимается в сауне и поразила Instagram. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
330
Теннисистка сборной Украины показала, чем занимается в сауне и поразила Instagram. Видео
Знаменитая спортсменка выложила небольшой ролик в Instagram

Людмила Киченок опубликовала видео, на котором показала, как чередует посещение сауны с погружением в холодную воду. В ролике теннисистка сборной Украины также объяснила, какие изменения происходят в организме при резкой смене температур.

На видео 34-летняя днепрянка сначала демонстрирует себя в сауне, а затем погружается в холодную купель. Реакция теннисистки на холод попала в кадр. Спортсменка сопроводила ролик объяснением того, как организм реагирует на такие процедуры.

По словам Киченок, в сауне кровеносные сосуды расширяются, учащается сердцебиение и усиливается приток крови к коже. При погружении в холодную воду сосуды сужаются, активируется нервная система, а в организме повышается уровень адреналина и норадреналина. Этот процесс может сопровождаться резким приливом бодрости, а после процедуры многие люди отмечают улучшение настроения.

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Теннисистка сборной Украины показала, чем занимается в сауне и поразила Instagram. Видео

Надежда Киченок залазит в холодную ванну. Источник: .instagram.com/nadiakichenok/

Теннисистка также рассказала, что посещает сауну с раннего детства. Родители начали водить ее туда в четырехлетнем возрасте по рекомендации врачей, чтобы облегчить симптомы астмы. Позднее субботние походы в сауну стали семейной традицией, а во время профессиональной карьеры спортсменка включила эту процедуру в число своих любимых способов восстановления.

Теннисистка сборной Украины показала, чем занимается в сауне и поразила Instagram. Видео

Надежда Киченок. Источник: .instagram.com/nadiakichenok/

Киченок отметила, что холодная вода может уменьшать мышечную болезненность после интенсивных тренировок. Однако слишком частые погружения сразу после силовых занятий способны замедлять рост мышц.

Спортсменка также обратила внимание на риски резкого охлаждения. По ее словам, внезапное воздействие холода создает нагрузку на сердце, поэтому к таким процедурам необходимо привыкать постепенно.

При этом сама Киченок предпочитает максимально сильный контраст температур.

"Мне нужна максимально горячая сауна и максимально холодная вода для погружения", – написала теннисистка, добавив, что для этого необходимы тренировки и опыт.

Теннисистка сборной Украины показала, чем занимается в сауне и поразила Instagram. Видео

Надежда Киченок. Источник: .instagram.com/nadiakichenok/

Публикация вызвала небывалый ажиотаж. Юзеры завалили украинскую теннисистку восторженными отзывами и смайлами с сердечками. 

Теннисистка сборной Украины показала, чем занимается в сауне и поразила Instagram. Видео

Комментарии поклонников. Источник: .instagram.com/nadiakichenok/

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