Известный украинский реабилитолог и мануальный терапевт Андрей Маслий выложил видео с массажем первой ракетки Украины Элина Свитолиной, который она прошла после 25-часовой дороги. Запись вызвала неоднозначную реакцию у соцсетях: одни обсуждали открытый наряд теннисистки, другие обратили внимание на характерный хруст во время мануальных процедур.

Видео дня

В ролике видно, как Маслий выполнил комплексную работу с мышцами спины, шеи, плеч и поясницы, а также проработал икроножные мышцы теннисистки.

Процедура включала несколько этапов. После небольшой разминки спортсменка легла на массажный стол, где специалист приступил к интенсивной проработке мышц. Кроме того, он использовал метод сухих игл, устанавливая тонкие иглы в области спины.

Отдельная часть сеанса была посвящена мануальной терапии. Специалист работал с плечевыми суставами и шейным отделом позвоночника, а для вытяжения и разгрузки правой ноги использовал подвесную систему.

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В завершение Свитолина проверила подвижность шеи и области между лопатками, выполнив несколько движений по просьбе массажиста. После процедуры спортсменка получила большой букет цветов.

Под видео некоторых пользователей смутило, что Свитолина во время процедуры находится с открытой спиной и в спортивном топе, а массаж проводит мужчина. В комментариях также задавали вопросы, почему теннисистка решила показать подобные кадры публично.

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Другую часть аудитории заинтересовали звуки, сопровождавшие мануальные манипуляции. Пользователи обратили внимание на характерный хруст во время работы специалиста с позвоночником и суставами. "Звук хруста меня всегда поражает", написал один из комментаторов.

Перепост ролика сделали в соцсети Х, где он собрал более 30 тысяч просмотров за несколько часов.

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