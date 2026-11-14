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Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
954
Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото
24-летняя красотка разрывает интернет

Австралийская регбистка Джейми Чепмен произвела настоящий фурор в соцсетях благодаря фотографиям со своего отдыха на морях. 24-летняя спортсменка, выступающая за "Голд-Кост Титанс" и сборную Австралии, собрала многотысячную аудиторию поклонников, а в интернете ее назвали самой сексуальной спортсменкой мира "здесь и сейчас".

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: x.com/BeAlwaysbehappy

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: https://x.com/ActressGallary3

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: https://x.com/Vixhhu

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Чепмен родилась 17 марта 2002 года в Новом Южном Уэльсе. Профессиональную карьеру она начала в 2020 году в составе "Сент-Джордж Иллаварра Дрэгонс", затем играла за "Брисбен Бронкос", а с 2023 года представляет "Голд-Кост Титанс".

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: https://x.com/Unseendivaspics

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: https://x.com/TBW_Daily

Австралийка выступает на позициях центра и вингера. Она такжезащищает цвета национальной сборной Jillaroos, команды Нового Южного Уэльса в серии State of Origin и Indigenous All Stars. В 2022 году Чепмен получила награду Dally M как лучший вингер женской лиги NRLW, а в 2024-м была признана лучшим игроком женской серии State of Origin.

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: instagram.com/jaime.chapman/

При этом известность регбистки давно вышла за пределы спортивной аудитории. На ее страницу в Instagram подписаны более 500 тысяч человек. Там Чепмен публикует фотографии с тренировок и матчей, а также кадры с отдыха, путешествий и различных мероприятий.

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: instagram.com/jaime.chapman/

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: instagram.com/jaime.chapman/

Особенно активно пользователи обсуждают снимки спортсменки с церемонии вручения наград Dally M Awards в 2024 году. Тогда Чепмен появилась на красной дорожке в облегающем черном платье.

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Чемпен в 2024 году

В комментариях поклонники отмечают ее атлетическую фигуру и внешность. Некоторые сравнивают австралийку с Чудо-женщиной, другие обращают внимание на контраст между ее образом во время жестких регбийных матчей и нарядами для светских мероприятий.

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: instagram.com/jaime.chapman/

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: instagram.com/jaime.chapman/

Популярность Чепмен увеличивается и благодаря ее выступлениям за пределами регбийного поля. В 2026 году она приняла участие в спортивном реалити-шоу Rivals: Sport vs. Sport, а также расширила сотрудничество с коммерческими брендами.

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: instagram.com/jaime.chapman/

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: instagram.com/jaime.chapman/

При этом Чепмен продолжает выступать на высоком уровне. На Кубке мира по регби 2026 года она занесла шесть попыток в ворота сборной Уэльса, повторив рекорд национальной команды по количеству попыток одного игрока в отдельном матче. Австралийки выиграли встречу со счетом 124:6.

Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Джейми Чепмен. Источник: instagram.com/jaime.chapman/

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