Регбистка из Австралии названа самой сексуальной спортсменкой мира. В соцсетях поражены ее внешностью. Фото

Австралийская регбистка Джейми Чепмен произвела настоящий фурор в соцсетях благодаря фотографиям со своего отдыха на морях. 24-летняя спортсменка, выступающая за "Голд-Кост Титанс" и сборную Австралии, собрала многотысячную аудиторию поклонников, а в интернете ее назвали самой сексуальной спортсменкой мира "здесь и сейчас".

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Чепмен родилась 17 марта 2002 года в Новом Южном Уэльсе. Профессиональную карьеру она начала в 2020 году в составе "Сент-Джордж Иллаварра Дрэгонс", затем играла за "Брисбен Бронкос", а с 2023 года представляет "Голд-Кост Титанс".

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Австралийка выступает на позициях центра и вингера. Она такжезащищает цвета национальной сборной Jillaroos, команды Нового Южного Уэльса в серии State of Origin и Indigenous All Stars. В 2022 году Чепмен получила награду Dally M как лучший вингер женской лиги NRLW, а в 2024-м была признана лучшим игроком женской серии State of Origin.

Главные истории дня

При этом известность регбистки давно вышла за пределы спортивной аудитории. На ее страницу в Instagram подписаны более 500 тысяч человек. Там Чепмен публикует фотографии с тренировок и матчей, а также кадры с отдыха, путешествий и различных мероприятий.

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Особенно активно пользователи обсуждают снимки спортсменки с церемонии вручения наград Dally M Awards в 2024 году. Тогда Чепмен появилась на красной дорожке в облегающем черном платье.

В комментариях поклонники отмечают ее атлетическую фигуру и внешность. Некоторые сравнивают австралийку с Чудо-женщиной, другие обращают внимание на контраст между ее образом во время жестких регбийных матчей и нарядами для светских мероприятий.

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Популярность Чепмен увеличивается и благодаря ее выступлениям за пределами регбийного поля. В 2026 году она приняла участие в спортивном реалити-шоу Rivals: Sport vs. Sport, а также расширила сотрудничество с коммерческими брендами.

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При этом Чепмен продолжает выступать на высоком уровне. На Кубке мира по регби 2026 года она занесла шесть попыток в ворота сборной Уэльса, повторив рекорд национальной команды по количеству попыток одного игрока в отдельном матче. Австралийки выиграли встречу со счетом 124:6.