Самая сексуальная волейболистка планеты разделась на Багамах и поразила соцсети. Фотофакт

Американская волейболистка Кейла Симмонс опубликовала новые фотографии с отдыха на Багамских островах. 31-летняя спортсменка и модель, которую называют самой сексуальной волейболисткой планеты, предстала перед подписчиками в ярком зеленом бикини, собрав многочисленные комплименты в Instagram.

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Симмонс провела отпуск на курорте Baymahni. Для новой фотосессии она выбрала пляжный образ, позируя на белоснежном песке на фоне бирюзовой воды Карибского моря.

На нескольких снимках американка расположилась у кромки океана, демонстрируя фигуру в купальнике. На других фотографиях она запечатлена с песком на теле после отдыха на пляже. Также Кейла показала, как купается в прозрачной морской воде.

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Публикация быстро привлекла внимание пользователей социальных сетей. Подписчики оставили под фотографиями множество комплиментов, отметив внешность бывшей спортсменки.

"Не уверен, что песок когда-либо выглядел настолько хорошо", – написал один из поклонников.

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Другие пользователи назвали Симмонс красавицей и богиней, оставив комментарии "Потрясающая красота" и "Бесконечная красота".

Кейла Симмонс получила известность благодаря выступлениям в студенческом волейболе за Университет Маршалла.

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осле завершения спортивной карьеры она сосредоточилась на работе в социальных сетях и модельном бизнесе.

Сейчас за жизнью американки в Instagram следят почти миллион человек. Она регулярно публикует фотографии с отдыха, занятия спортом и снимки в различных образах, поддерживая интерес многотысячной аудитории.

















Кейла Симмонс. Источник: instagram.com/kaylasimmmons/